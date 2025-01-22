Россия экстрадирует в Беларусь директора липовой турфирмы, обманувшей 38 человек

Директор липовой туристической фирмы, которая обманула как минимум 38 человек, будет экстрадирована из России в Беларусь. Как сообщили в Следственном комитете Беларуси, еще с сентября 2019 года 37-летняя в то время жительница Минска решила начать и развивать бизнес по оказанию туруслуг. Хозяйка турагентства умела создавать впечатление грамотного профессионала своего дела, помимо этого многие ее клиенты заинтересовывались необычайно выгодными по цене «горящими» путевка.