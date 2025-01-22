Россия экстрадирует в Беларусь директора липовой турфирмы, обманувшей 38 человек

Директор липовой туристической фирмы, которая обманула как минимум 38 человек, будет экстрадирована из России в Беларусь. Как сообщили в Следственном комитете Беларуси, еще с сентября 2019 года 37-летняя в то время жительница Минска решила начать и развивать бизнес по оказанию туруслуг. Хозяйка турагентства умела создавать впечатление грамотного профессионала своего дела, помимо этого многие ее клиенты заинтересовывались необычайно выгодными по цене «горящими» путевка.
Некоторое время дело шло с успехом, однако в какой-то момент ожидание прекрасного отдыха туристами все чаще оборачивалось самыми разными форс-мажорами и непредвиденными трудностями.
Как рассказали правоохранители, фигурантка «придумывала для покупателей разные причины: требуется дополнительная пошлина для оформления визы или необходимо срочно внести предоплату за трансфер».
Но и это не все: хозяйка турагентства без зазрений совести систематически одалживала деньги у своих клиентов якобы для развития турбюро.
Долги, равно как и число недовольных клиентов, в какой-то момент начали стремительно возрастать, впрочем, возвращать деньги бизнес-леди не собиралась.
В конечном счете, в 2021 году ставшие жертвой мошенницы граждане обратились в компетентные органы. Как уже достоверно установило следствие, «предпринимательница» обманула жителей Минска на сумму более 170 тысяч белорусских рублей, жертвами ее стали как минимум 37 человек.
Сотрудничать со следствием фигурантка не спешила, даже более того, в какой-то момент она уехала из Беларуси, около трех лет числилась в розыске.
В октябре 2024 года следователями получена информация о местонахождении минчанки на территории России. Сейчас она задержана, рассматривается вопрос об ее экстрадиции в Беларусь. Уголовное дело возбуждено по факту мошеннических действий в особо крупном размере.
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