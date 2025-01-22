Жительница Уфы перевела мошенникам 1,2 млн рублей

В Уфе 28-летняя девушка стала жертвой телефонных мошенников, которые выманили у нее 1,2 млн рублей. Аферисты действовали по проверенной схеме обмана.
Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, уфимку напугали тем, что ее личным данным завладели мошенники и хотят украсть 300 тысяч рублей. Лжеследователь также пригрозил ей уголовной ответственностью, если с ее вклада деньги будут переведены на сомнительные счета.
Испугавшись последствий, девушка взяла несколько микрозаймов, попросила денег у знакомых, отправив мошенникам 1,2 млн рублей.
По аналогичной схеме аферисты обманули 39-летнюю женщину. Они убедили ее отдать курьеру девять миллионов рублей, забрав все её накопления.
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