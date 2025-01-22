Жительница Уфы перевела мошенникам 1,2 млн рублей

Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, уфимку напугали тем, что ее личным данным завладели мошенники и хотят украсть 300 тысяч рублей. Лжеследователь также пригрозил ей уголовной ответственностью, если с ее вклада деньги будут переведены на сомнительные счета.