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Самолет Ан-26 совершил экстренную посадку в ДР Конго и загорелся

Грузовой самолет авиакомпании Air Kasai, вылетевший из Гомы, провинция Северное Киву в Демократической Республике Конго, совершил экстренную посадку и загорелся на аэродроме Конголо в провинции Танганьика той же страны. Об этом сообщает издание Actualite.

Экипаж предупредил о неисправности примерно в 30 км от аэродрома. Как пишет сайт Aviation Source News, совершивший экстренную посадку самолет — модель Ан-26.

«При попытке аварийной посадки самолет врезался в кусты, и правый пропеллер загорелся», — объяснил свидетель, присутствовавший на месте происшествия.

Разгоревшееся на правом винте пламя помогли потушить проживающие недалеко от аэродрома люди, которые забросали огонь песком, уточнило издание.

Самолет перевозил груз с сигаретами. На борту было пять человек, никто из них не пострадал.