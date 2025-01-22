Самолет Ан-26 совершил экстренную посадку в ДР Конго и загорелся

Грузовой самолет авиакомпании Air Kasai, вылетевший из Гомы, провинция Северное Киву в Демократической Республике Конго, совершил экстренную посадку и загорелся на аэродроме Конголо в провинции Танганьика той же страны. Об этом сообщает издание Actualite.