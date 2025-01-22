В Башкирии экс-сотрудник авиационного предприятия обвиняется во взяточничестве

По версии следствия, с 2018 по 2024 годы специалист за денежное вознаграждение создавал условия для победы той или иной компании, ограничивая допуск на конкурсы других организаций, предлагавших лучшие условия, допуская тех, кто предлагал менее выгодные условия по договорам. За шесть лет экс-сотрудник предприятия получил около 4,5 млн рублей.