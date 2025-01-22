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В Киеве арестовали генерал-лейтенанта ВСУ из-за провала обороны

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца генерал-лейтенанта ВСУ Артура Горбенко, задержанного по делу о провале обороны в Харьковской области, сообщило в среду украинское издание «Страна.ua».

Источник: Reuters

В понедельник госбюро расследований (ГБР) Украины сообщало о задержании трех бывших командиров бригад ВСУ по обвинению в халатности и бездействии, которые привели к потере Украиной территорий в Харьковской области. Во вторник украинское издание «Цензор.нет» сообщало об аресте по этому делу на 60 суток полковника ВСУ Ильи Лапина. В среду был взят под стражу бывший командир оперативно-тактического управления «Харьков», бригадный генерал Юрий Галушкин.

«Печерский райсуд Киева избрал генерал-лейтенанту Артуру Горбенко меру пресечения: 2 месяца под стражей с залогом в 25 миллионов гривен (595 тысяч долларов — ред.)», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Госбюро расследований Украины 25 мая 2024 года заявило, что завело уголовное дело в отношении 28 командиров 125-й отдельной бригады сухопутных войск, оставивших позиции в Харьковской области.