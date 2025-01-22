В Киеве арестовали генерал-лейтенанта ВСУ из-за провала обороны

В понедельник госбюро расследований (ГБР) Украины сообщало о задержании трех бывших командиров бригад ВСУ по обвинению в халатности и бездействии, которые привели к потере Украиной территорий в Харьковской области. Во вторник украинское издание «Цензор.нет» сообщало об аресте по этому делу на 60 суток полковника ВСУ Ильи Лапина. В среду был взят под стражу бывший командир оперативно-тактического управления «Харьков», бригадный генерал Юрий Галушкин.