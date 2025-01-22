В Киргизии лавина накрыла семь автомобилей

«В Жайылском районе Чуйской области на 132-м километре автодороги Бишкек-Ош в двух местах сошла лавина объемом около 3500 кубических метров и накрыла шесть легковых автомобилей, а также один микроавтобус марки Sprinter. Один из легковых автомобилей оказался полностью под лавиной», — говорится в сообщении.
Спасатели МЧС извлекли из автомобиля, оказавшегося под снегом, четыре человека. Среди пострадавших была женщина без сознания, которую отправили в больницу на скорой помощи. Водители и пассажиры других машин смогли самостоятельно выбраться из автомобилей.
В пресс-службе добавили, что в настоящее время на месте происшествия ведутся активные работы по расчистке трассы. На постах Арал и Сосновка на въездах на перевал введены временные ограничения на движение автомобилей.