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В Киргизии лавина накрыла семь автомобилей

БИШКЕК, 22 янв — РИА Новости. Лавина накрыла семь автомобилей на стратегической автотрассе Бишкек-Ош в Киргизии, сообщили журналистам в среду в пресс-службе МЧС республики.

Источник: © РИА Новости

«В Жайылском районе Чуйской области на 132-м километре автодороги Бишкек-Ош в двух местах сошла лавина объемом около 3500 кубических метров и накрыла шесть легковых автомобилей, а также один микроавтобус марки Sprinter. Один из легковых автомобилей оказался полностью под лавиной», — говорится в сообщении.

Спасатели МЧС извлекли из автомобиля, оказавшегося под снегом, четыре человека. Среди пострадавших была женщина без сознания, которую отправили в больницу на скорой помощи. Водители и пассажиры других машин смогли самостоятельно выбраться из автомобилей.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время на месте происшествия ведутся активные работы по расчистке трассы. На постах Арал и Сосновка на въездах на перевал введены временные ограничения на движение автомобилей.

МЧС