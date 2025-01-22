В Японии один человек погиб и двое пострадали в результате нападения с ножом

Инцидент произошел около 20:00 по местному времени (14.00 мск). Предварительно установлено, что худощавый мужчина 40 лет напал с ножом на людей, ожидавших автобус на остановке возле станции, и скрылся в южную часть вокзала.
В результате нападения один потерпевший скончался, еще один молодой человек получил тяжелые ранения в спину. Женщина отделалась легкими травмами.
Полиция расследует инцидент и опрашивает очевидцев.
Ранее, 16 января, сообщалось, что студент совершил нападение с ножом в гимназии в городе Спишска-Стара-Вес на востоке Словакии, погибли как минимум два человека. Ведется расследование по факту произошедшего.