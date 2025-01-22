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В Японии один человек погиб и двое пострадали в результате нападения с ножом

Мужчина напал с ножом на людей возле железнодорожной станции Нагано в центре одноименного города, в результате один человек погиб и двое получили травмы. Об этом в среду, 22 января, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на данные властей.

Источник: Freepik

Инцидент произошел около 20:00 по местному времени (14.00 мск). Предварительно установлено, что худощавый мужчина 40 лет напал с ножом на людей, ожидавших автобус на остановке возле станции, и скрылся в южную часть вокзала.

В результате нападения один потерпевший скончался, еще один молодой человек получил тяжелые ранения в спину. Женщина отделалась легкими травмами.

Полиция расследует инцидент и опрашивает очевидцев.

Ранее, 16 января, сообщалось, что студент совершил нападение с ножом в гимназии в городе Спишска-Стара-Вес на востоке Словакии, погибли как минимум два человека. Ведется расследование по факту произошедшего.