Жительница Башкирии задолжала своим детям 300 тысяч рублей алиментов

Жительница Башкирии, лишенная родительских прав и задолжавшая своим детям 300 тысяч рублей алиментов, была привлечена к уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по РБ.
По словам приставов, женщину лишили прав за аморальный образ жизни, а сына и дочь поместили в интернат. Порой мать навещала детей, но алиментов на их содержание она не платила.
Теперь женщине грозит реальный срок.
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