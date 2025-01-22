Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Башкирии задолжала своим детям 300 тысяч рублей алиментов

В Башкирии мать задолжала детям 300 тысяч рублей алиментов.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Башкирии, лишенная родительских прав и задолжавшая своим детям 300 тысяч рублей алиментов, была привлечена к уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по РБ.

По словам приставов, женщину лишили прав за аморальный образ жизни, а сына и дочь поместили в интернат. Порой мать навещала детей, но алиментов на их содержание она не платила.

Теперь женщине грозит реальный срок.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.