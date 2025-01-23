Напавшего на трёх пермячек сексуального маньяка отправили в женское СИЗО

Маньяк, который осенью 2023 года напал на как минимум трёх пермячек, временно переведён в женское СИЗО, сообщает E1.RU.
Речь идёт о серийном насильнике Евгении Андрееве, который был задержан в октябре 2023 года и впоследствии приговорён к 14-ти годам лишения свободы. Его признали виновным в нападении на нескольких девушек в Перми и Свердловской области.
Мужчина написал письмо в суд. В своём послании он просит снизить ему срок заключения до 10 лет, ссылаясь на тяжёлые заболевания и необходимость выплаты компенсации морального вреда. Он сам подал апелляцию. На время рассмотрения жалобы заключённого перевели в женское СИЗО № 5, чтобы сокамерники не смогли надругаться над ним, передаёт издание.
По информации E1.RU, ранее Андреев состоял в банде вымогателей ИК-2 в Екатеринбурге, члены которой на протяжении нескольких лет истязали, насиловали и пытали своих жертв в интересах влиятельных заказчиков.
Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что сексуальный маньяк неоднократно просил отправить его из колонии на СВО. Статья, по которой он был осуждён, позволяла подписать контракт и отправиться на спецоперацию. Но согласия на заключение контракта ему не дали из-за его состояния здоровья.