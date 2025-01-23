Напавшего на трёх пермячек сексуального маньяка отправили в женское СИЗО

Мужчина написал письмо в суд. В своём послании он просит снизить ему срок заключения до 10 лет, ссылаясь на тяжёлые заболевания и необходимость выплаты компенсации морального вреда. Он сам подал апелляцию. На время рассмотрения жалобы заключённого перевели в женское СИЗО № 5, чтобы сокамерники не смогли надругаться над ним, передаёт издание.