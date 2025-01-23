Перед судом в Петербурге предстанут участники пирамиды, укравшие 380 млн рублей

По версии следствия, обвиняемые под видом кредитного потребительского кооператива «ИнетИнвест» организовали в Петербурге работу «финансовой пирамиды». Всего за период с февраля 2016 по июнь 2021 года в разных районах города было открыто восемь филиалов компании. От действий обвиняемых пострадало более 400 пайщиков, преимущественно престарелого возраста, вложившихся в «пирамиду». Сумма ущерба оценивается в 380 млн рублей.