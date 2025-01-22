В Ростовской области водитель иномарки сбил 53-летнего пешехода

По предварительной информации ведомства, 48-летний водитель за рулем автомобиля «Мерседес Бенц» двигался по автодороге. В это время на проезжую часть вышел 53-летний мужчина. Водитель не успел вовремя затормозить и сбил мужчину. Пешеход получил травмы и был доставлен в больницу.