Едва не погибла сама и чуть не спалила соседей: калининградка разожгла костёр прямо в подъезде

«Я сразу вызвал МЧС, так как услышал треск в подъезде на третьем этаже — будто там горит большой костёр. Было понятно, что серьёзный пожар, открытое пламя. Я забежал в свою квартиру, схватил кошку и документы, выскочил обратно на улицу. Пожарные приехали быстро и зашли в дом. Вскоре вывели наружу соседку с третьего этажа, усадили её в скорую. В каком она состоянии была, я не могу сказать, вообще я с ней не знаком. Спасатели работали ещё около часа, я стоял на улице, пока огонь не потушили. На моём этаже в квартирах всё нормально, подъезд закопчён и залит», — рассказал жилец дома.