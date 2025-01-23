Едва не погибла сама и чуть не спалила соседей: калининградка разожгла костёр прямо в подъезде

53-летняя калининградка разожгла костёр в подъезде, чуть не погибла сама и едва не спалила дом. Об этом «Клопс» рассказал жилец дома, а также источник в экстренных службах региона.
ЧП произошло в трёхэтажном доме на Аллее Смелых 22 января около 5:00. Жилец со второго этажа вернулся со смены и увидел, что весь подъезд заволокло дымом.
«Я сразу вызвал МЧС, так как услышал треск в подъезде на третьем этаже — будто там горит большой костёр. Было понятно, что серьёзный пожар, открытое пламя. Я забежал в свою квартиру, схватил кошку и документы, выскочил обратно на улицу. Пожарные приехали быстро и зашли в дом. Вскоре вывели наружу соседку с третьего этажа, усадили её в скорую. В каком она состоянии была, я не могу сказать, вообще я с ней не знаком. Спасатели работали ещё около часа, я стоял на улице, пока огонь не потушили. На моём этаже в квартирах всё нормально, подъезд закопчён и залит», — рассказал жилец дома.
Как пояснил источник в экстренных службах региона, 53-летняя пострадавшая надышалась угарным газом и была госпитализирована в одну из больниц города. Выяснилось, что женщина некоторое время назад перенесла инсульт. Это сказалось на её психическом состоянии. Судя по всему, пожар в подъезде устроила именно она. Свои действия она толком не смогла объяснить ни спасателям, ни медикам.
В региональном МЧС пояснили, что в трёхэтажном многоквартирном доме на площадке третьего этажа горели строительные отходы на площади 3 м². Сотрудники МЧС спасли собственницу квартиры. На месте работали три единицы техники и 11 человек личного состава.