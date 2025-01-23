Ричмонд
-11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самарца осудили за избиение 20-летнего парня

Его отправили в колонию.

В Самарской области 24-летнего парня приговорили к 2,5 годам колонии общего режима за избиение 20-летнего жителя Бузулука. По данным региональной прокуратуры, инцидент произошел ночью 13 августа 2023 года.

Парень из Бузулука приехал в увеселительное заведение, чтобы отдохнуть, но поссорился с местным жителем и подрался.

Осужденный трижды ударил его кулаком в голову. Пострадавший получил черепно-мозговую травму. Ее квалифицировали как нанесение тяжкого вреда здоровью.

Осужденного также обязали выплатить пострадавшему 516 тысяч рублей в качестве компенсации за материальный ущерб и моральный вред.