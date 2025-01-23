Самарца осудили за избиение 20-летнего парня

В Самарской области 24-летнего парня приговорили к 2,5 годам колонии общего режима за избиение 20-летнего жителя Бузулука. По данным региональной прокуратуры, инцидент произошел ночью 13 августа 2023 года.
Парень из Бузулука приехал в увеселительное заведение, чтобы отдохнуть, но поссорился с местным жителем и подрался.
Осужденный трижды ударил его кулаком в голову. Пострадавший получил черепно-мозговую травму. Ее квалифицировали как нанесение тяжкого вреда здоровью.
Осужденного также обязали выплатить пострадавшему 516 тысяч рублей в качестве компенсации за материальный ущерб и моральный вред.