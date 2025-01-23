Под Волгоградом поймали браконьеров, выловивших рыбы на 120 тыс. рублей

В ходе мероприятий они обнаружили двух граждан, которые рыбачили с пластиковой лодки с подвесным мотором примерно в 1,3 км юго-западнее хутора Веселого. При этом они использовали ставные сети, что запрещено правилами рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна.