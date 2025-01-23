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Под Волгоградом поймали браконьеров, выловивших рыбы на 120 тыс. рублей

У рыбаков изъяли незаконный улов, плавательные средства с мотором и прицепом, а также запрещенные орудия лова.

16 января специалисты Красноярской инспекции Цимлянского отдела рыбоохраны вместе с сотрудниками МВД проводили выездное обследование водохранилища на территории Котельниковского района.

В ходе мероприятий они обнаружили двух граждан, которые рыбачили с пластиковой лодки с подвесным мотором примерно в 1,3 км юго-западнее хутора Веселого. При этом они использовали ставные сети, что запрещено правилами рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна.

В общей сложности рыбаки поймали 44 карася, 14 судаков, 6 толстолобиков, 8 сазанов и 100 лещей. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил 120 220 рублей, сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства.

В настоящее время материалы дела и вещественные доказательства готовят для передачи в правоохранительные органы.