В Анапе прокуратура выявила хищение земельных участков на 20 млн рублей

В Анапе во время прокурорской проверки соблюдения норм земельного законодательства было выявлено масштабное хищение земель. Анапская межрайонная прокуратура выяснила, что кадастровый инженер составил межевой план для 19 земельных участков общей площадью свыше 9 тыс. кв. метров, расположенных в селе Юровка, с неправильными кадастровыми границами.
«Этот план был передан в региональные органы Росреестра. В результате муниципалитет понес ущерб, превышающий 20 миллионов рублей», — сообщили в пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Размер ущерба составил более 20 млн рублей. На основании этих фактов прокуратура направила материалы проверки в следственные органы, и по итогам их изучения в отношении инженера было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупных размерах». Процесс и итог расследования уголовного дела находится на контроле надзорного ведомства.