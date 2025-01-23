В Анапе прокуратура выявила хищение земельных участков на 20 млн рублей

Размер ущерба составил более 20 млн рублей. На основании этих фактов прокуратура направила материалы проверки в следственные органы, и по итогам их изучения в отношении инженера было возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупных размерах». Процесс и итог расследования уголовного дела находится на контроле надзорного ведомства.