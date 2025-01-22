В школе в Нэшвилле произошла стрельба, погиб один человек

«Нападавший ранил двоих учащихся, один из которых скончался», — заявил Аарон на брифинге, который транслировали местные телеканалы.
По его словам, стрелявшим оказался 17-летний ученик этой школы, имя которого пока не раскрывается. Он был вооружен пистолетом и открыл огонь в школьной столовой около 11.09 по местному времени (19.09 мск). Позже его нашли мертвым.
«Один из пострадавших, девушка, была доставлена в медицинский центр Университета Вандербильта, где впоследствии скончалась. Другая учащаяся, также девушка, получила касательное ранение руки и пребывает в стабильном состоянии», — уточнил представитель полиции.
Стражи порядка продолжают расследование инцидента и выясняют мотивы нападавшего.