Вениамин Кондратьев подчеркнул важность восстановления пляжей и дюн Анапы

Губернатор Краснодарского края провел заседание регионального Штаба по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
«При обсуждении рекультивации необходимо четко понимать, как будем компенсировать утрату песка и совместно с экспертами выработать соответствующий механизм. Нужно учитывать, что новый песок, который мы доставим на пляжи, не должен угрожать существующей экосистеме. В этом вопросе науку следует привлечь к решению», — отметил Вениамин Кондратьев.
Вице-губернатор Александр Руппель рассказал о возможностях восстановления пострадавших прибрежных зон. Он сообщил, что специалисты выявили несколько мест в окрестностях Анапы, откуда можно будет привозить песок с подходящей структурой.
Минстрой России в ближайшее время определит организацию, которая займется проектированием восстановительных мероприятий, а также будет прорабатываться научный аспект совместно с Минобрнауки РФ.