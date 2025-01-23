Вениамин Кондратьев подчеркнул важность восстановления пляжей и дюн Анапы

«При обсуждении рекультивации необходимо четко понимать, как будем компенсировать утрату песка и совместно с экспертами выработать соответствующий механизм. Нужно учитывать, что новый песок, который мы доставим на пляжи, не должен угрожать существующей экосистеме. В этом вопросе науку следует привлечь к решению», — отметил Вениамин Кондратьев.