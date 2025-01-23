На Ямале осудили мать и дочь за попытку отравить вышедшего из тюрьмы родственника

Преступление совершить они подговорили общего знакомого, который во время распития спиртных напитков подмешал собутыльнику яды и сильнодействующие препараты, а также насильно вливал ему в рот отравленную жидкость. В декабре 2023-го мужчину доставили в больницу с признаками отравления, где ему оказали помощь. Но на этом женщины не успокоились. Спустя девять дней после отравления полицейские задержали сестру пострадавшего при попытке передать знакомому новую порцию отравленного алкоголя.
В итоге женщины получили 9 и 8 лет колонии с ограничением свободы на срок 1 год 3 месяца и 1 год, их сообщник отправится за решётку на 8,5 года.
Ранее Life.ru рассказывал, как агент Украины пытался отравить работников оборонного заведения в Ярославской области по поручению из Киева. Мужчине обещали за это вознаграждение в размере 1,5 млн рублей. Однако планам не суждено было сбыться из-за действий ФСБ, преступник уже дал признательные показания.