На Ямале осудили мать и дочь за попытку отравить вышедшего из тюрьмы родственника

Преступление совершить они подговорили общего знакомого, который во время распития спиртных напитков подмешал собутыльнику яды и сильнодействующие препараты, а также насильно вливал ему в рот отравленную жидкость. В декабре 2023-го мужчину доставили в больницу с признаками отравления, где ему оказали помощь. Но на этом женщины не успокоились. Спустя девять дней после отравления полицейские задержали сестру пострадавшего при попытке передать знакомому новую порцию отравленного алкоголя.