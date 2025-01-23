ТАСС: СК изъял в доме экс-замглавы МО Иванова более 30 единиц оружия

Ранее надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова, материалы были направлены в Хамовнический суд для рассмотрения по существу. Суд уже зарегистрировал около 80 томов уголовного дела, но дата первого судебного заседания пока не назначена. Материалы распределены федеральному судье Марине Сыровой. Как ожидается, на первом судебном заседании планируется рассмотреть вопрос по мере пресечения подсудимому Филатову (срок ареста Иванову был продлен в рамках расследования дела о взятке до марта 2025 года).