ТАСС: СК изъял в доме экс-замглавы МО Иванова более 30 единиц оружия

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Следователи изъяли более 30 единиц огнестрельного оружия при обыске в доме у бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, обвиняемого в получении особо крупной взятки, а также в двух эпизодах растраты и выводе более 4 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«Следователи в рамках расследования уголовного дела в отношении Тимура Иванова и других фигурантов изъяли в ходе обыска в жилых помещениях, принадлежащих обвиняемому, более 30 единиц огнестрельного оружия, среди которых охотничьи и наградные. Все они отправлены на баллистическую экспертизу», — рассказал собеседник агентства.
Ранее надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Иванова и его бывшего подчиненного Антона Филатова, материалы были направлены в Хамовнический суд для рассмотрения по существу. Суд уже зарегистрировал около 80 томов уголовного дела, но дата первого судебного заседания пока не назначена. Материалы распределены федеральному судье Марине Сыровой. Как ожидается, на первом судебном заседании планируется рассмотреть вопрос по мере пресечения подсудимому Филатову (срок ареста Иванову был продлен в рамках расследования дела о взятке до марта 2025 года).
Как сообщал ТАСС один из адвокатов Иванова, срок давности привлечения его к уголовной ответственности по делу о хищении в «Интеркоммерце» истекает в конце 2025 года, поэтому попытку следствия ограничить в сроках ознакомления с материалами он расценивает как желание добиться вынесения приговора до истечения срока давности. На предварительном следствии никто из фигурантов вину не признал.