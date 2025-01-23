Родственница жертв убийства в Новосибирске потребовала миллион с бойца ММА

Суд считает, что мотивом преступления было желание завладеть деньгами Ярославцевой и её имуществом. Незадолго до своей пропажи женщина продала квартиру в Казахстане, выручив за это порядка пяти миллионов рублей. Предположительно, убийца знал о готовящейся сделке заранее, возможно даже принимал в ней участие, и долго готовился к нападению.