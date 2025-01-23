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Родственница жертв убийства в Новосибирске потребовала миллион с бойца ММА

В Новосибирском областном суде состоялось заседание по делу экс-бойца ММА по прозвищу Тигриный глаз Фархода Рахимзоды, жестоко расправившегося с 39-летней Ольгой Ярославцевой и её пятилетней дочкой год назад. Об этом сообщает местная радиостанция Sib.fm.

Источник: Life.ru

Суд считает, что мотивом преступления было желание завладеть деньгами Ярославцевой и её имуществом. Незадолго до своей пропажи женщина продала квартиру в Казахстане, выручив за это порядка пяти миллионов рублей. Предположительно, убийца знал о готовящейся сделке заранее, возможно даже принимал в ней участие, и долго готовился к нападению.

Нанесённый преступлением материальный ущерб оценивается в 5,4 миллиона рублей. В ходе заседание было оглашено исковое заявление от единственной родственницы Ольги Ярославцевой — её сестры Валерии Ярославцевой — с требованием компенсации морального вреда на сумму 1 миллион рублей. Рахимзода согласился выполнить требования иска в полном объёме.

Следующее заседание назначили на 4 февраля, на нём будут допрошены свидетели, а также исследованы дополнительные материалы по делу. Подсудимому грозит пожизненный срок в тюрьме.

Напомним, в конце января прошлого года стало известно, что казахстанская полиция задержала мужчину, который подозревался в убийстве женщины и пятилетней девочки в Новосибирске, а также последующем бегстве из России. В начале февраля правоохранители нашли спрятанные тела убитых. Подозреваемый признался в содеянном.