Вооруженный ножом мужчина убил молодую женщину-продавца в Сарани

«По факту обнаружения трупа 27-летней жительницы города Сарани с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело. С целью установления и задержания подозреваемого лица ориентирован весь личный состав органов внутренних дел области. Создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников департамента полиции. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Обстоятельства происшествия выясняются», — говорится в сообщении.