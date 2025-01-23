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Вооруженный ножом мужчина убил молодую женщину-продавца в Сарани

В городе Сарани Карагандинской области произошла трагедия, шокировавшая местных жителей: вооруженный ножом мужчина напал на продавца в магазине. От полученных ранений женщина скончалась на месте, оставив сиротами двоих детей, передает ИА El.kz.

Источник: кадр из видео

По информации «Денски блог», между подозреваемым и продавцом произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес жертве несколько ударов ножом.

Факт происшествия подтвердили в полиции.

«По факту обнаружения трупа 27-летней жительницы города Сарани с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело. С целью установления и задержания подозреваемого лица ориентирован весь личный состав органов внутренних дел области. Создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников департамента полиции. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Обстоятельства происшествия выясняются», — говорится в сообщении.