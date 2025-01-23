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СК РФ изъял у экс-замглавы МО Иванова более 30 единиц огнестрельного оружия

Все найденные предметы были отправлены на баллистическую экспертизу.

Источник: Аргументы и факты

Следственный комитет России (СКР) провел обыск в резиденции бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, в ходе которого было изъято более 30 единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщает ТАСС.

По словам источника, среди изъятого оружия были как охотничьи ружья, так и наградные экземпляры. Все найденные предметы были отправлены на баллистическую экспертизу для дальнейшего анализа.

Ранее в рамках расследования дела Тимура Иванова были арестованы 12 ретроавтомобилей, произведенных в период с 1938 по 1977 годы, а также два мотоцикла 1953 года выпуска. В общей сложности под арестом оказались 37 транспортных средств, причем они зарегистрированы на четырех близких к Иванову лиц и две фирмы, находящиеся под его контролем.

Напомним, Тимура Иванова задержали в апреле 2024 года по подозрению в получении взятки на сумму свыше миллиарда рублей. Он отстранён от должности замминистра. Против Иванова заведено три уголовных дела.