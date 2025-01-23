СК РФ изъял у экс-замглавы МО Иванова более 30 единиц огнестрельного оружия

Ранее в рамках расследования дела Тимура Иванова были арестованы 12 ретроавтомобилей, произведенных в период с 1938 по 1977 годы, а также два мотоцикла 1953 года выпуска. В общей сложности под арестом оказались 37 транспортных средств, причем они зарегистрированы на четырех близких к Иванову лиц и две фирмы, находящиеся под его контролем.