СК РФ изъял у экс-замглавы МО Иванова более 30 единиц огнестрельного оружия

Следственный комитет России (СКР) провел обыск в резиденции бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, в ходе которого было изъято более 30 единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщает ТАСС.
По словам источника, среди изъятого оружия были как охотничьи ружья, так и наградные экземпляры. Все найденные предметы были отправлены на баллистическую экспертизу для дальнейшего анализа.
Ранее в рамках расследования дела Тимура Иванова были арестованы 12 ретроавтомобилей, произведенных в период с 1938 по 1977 годы, а также два мотоцикла 1953 года выпуска. В общей сложности под арестом оказались 37 транспортных средств, причем они зарегистрированы на четырех близких к Иванову лиц и две фирмы, находящиеся под его контролем.
Напомним, Тимура Иванова задержали в апреле 2024 года по подозрению в получении взятки на сумму свыше миллиарда рублей. Он отстранён от должности замминистра. Против Иванова заведено три уголовных дела.