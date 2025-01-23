В округе Лос-Анджелес начался новый лесной пожар

«Название: пожар “Хьюз”. Место: трасса Лейк-Хьюз, у озера Кастаик… Дата начала: 22 января 2025 года… Размер: 5 054 акра: (около 20,5 квадратных километра — ред.)», — сообщается на сайте департамента.
Как отмечается, власти объявили об эвакуации ряда близлежащих районов.
Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 25 человек погибли. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.