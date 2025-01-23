В доме экс-замминиста обороны Иванова нашли 30 единиц огнестрельного оружия

«В жилых помещениях, которые принадлежали обвиняемому, обнаружили более 30 единиц оружия, включающего охотничьи и наградные образцы. Все они переданы для баллистической экспертизы», — приводит слова источника ТАСС.
Ранее следствие ужесточило обвинение против бывшего заместителя главы Минобороны Тимура Иванова. Также увеличили сумму предполагаемого ущерба, нанесённого государственному бюджету его действиями.
Напомним, Тимура Иванова задержали 24 апреля по подозрению в получении взятки и растрате. Арест наложили на всю его недвижимость и счета в банках. Уголовное дело связано с его деятельностью в рамках строительных проектов для Минобороны.