Люди продолжаются переживать, тигр на окраине Дальнереченска не найден

22 января этого года ночью тигр убил и утащил в лес бродячую собаку на расстоянии приблизительно 100 метров от ближайших домов удаленного от центра Дальнереченска микрорайона Каменушка. Сотрудники охотнадзора продолжают поиски тигра.
«Стало известно, что тигр утащил собаку. Очевидец снял видео, которое позволяет детально рассмотреть ситуацию. Место, где произошло событие, находится далеко от городских районов. Рядом есть лес и река, и, вероятно, туда и направился тигр», — прокомментировал центр «Амурский тигр».
Центр «Амурский тигр» также подчеркнул, что сотрудники, находящиеся на месте происшествия, провели измерения следов и установили, что их размер составляет 8,5 сантиметров. Это позволяет предположить, что следы принадлежат самке. Есть вероятность, что это родственница тигра, который был пойман неподалёку, рядом с Эбергардом.
Охотнадзор Приморского края работает на месте, ситуация находится под контролем.