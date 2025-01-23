Люди продолжаются переживать, тигр на окраине Дальнереченска не найден

Центр «Амурский тигр» также подчеркнул, что сотрудники, находящиеся на месте происшествия, провели измерения следов и установили, что их размер составляет 8,5 сантиметров. Это позволяет предположить, что следы принадлежат самке. Есть вероятность, что это родственница тигра, который был пойман неподалёку, рядом с Эбергардом.