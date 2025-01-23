Жителя Омска будут судить за кражу забытых в банкомате 5000 рублей

Недавно в полицию обратилась 62-летняя омичка. Она рассказала, что снимала деньги в банкомате на улице Котельникова. Женщина не заметила последнюю купюру номиналом 5000 рублей в отсеке выдачи и ушла, но вскоре вернулась. К тому момент банкноты там уже не было.