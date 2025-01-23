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Жителя Омска будут судить за кражу забытых в банкомате 5000 рублей

Омичу может грозить до двух лет колонии.

Источник: Комсомольская правда

Житель Омска стал фигурантом уголовного дела за кражу забытой в банкомате купюры номиналом 5000 рублей. Ранее мужчину уже судили за кражи и незаконный оборот наркотиков. Подробности рассказали в УМВД России по Омской области.

Недавно в полицию обратилась 62-летняя омичка. Она рассказала, что снимала деньги в банкомате на улице Котельникова. Женщина не заметила последнюю купюру номиналом 5000 рублей в отсеке выдачи и ушла, но вскоре вернулась. К тому момент банкноты там уже не было.

Сотрудники полиции изучили записи с камер наблюдения. Как оказалось, деньги из банкомата украл 48-летний рецидивист. По его словам, он заметил забытые 5000 рублей и решил забрать их себе.

«Мужчина положил деньги на свою банковскую карту, но на момент задержания не успел потратить эти средства и выразил готовность возместить ущерб», — уточнили в полиции.

Сотрудники полиции завели уголовное дело о краже в отношении рецидивиста. Ему может грозить до двух лет колонии.

Ранее мы сообщали, что в Омской области на 45% снизилось число выявленных поддельных банкнот.