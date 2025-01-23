Наркокурьер из Хабаровска, работавший на приморский картель, сядет в тюрьму

Он работал одновременно фасовщиком и закладчиком под контролем приморских наркодилеров, сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Следствие выяснило, что с февраля по май 2024 года злоумышленник через интернет получал координаты крупных партий синтетических средств, которые затем расфасовывал на мелкие порции до 20 граммов. Распределенные дозы мужчина распространял через тайники, организуя процесс на территории города.
В мае прошлого года хабаровчанин по указанию кураторов из Владивостока привез в краевую столицу значительную партию психотропного вещества «скорость». Часть груза он успел спрятать в тайники. При задержании сотрудники правоохранительных органов обнаружили у него свертки с синтетическими препаратами. Во время обыска на месте его проживания изъяли более 750 граммов N-метилэфедрона, свыше 40 граммов карфентанила, фасовочные материалы, весы и другие приспособления, используемые для незаконной деятельности.
Обвиняемый получал оплату за свою работу в криптовалюте, конвертируя виртуальные деньги в рубли и выводя их на банковскую карту. Эти доходы были для него основным источником средств к существованию.
Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.