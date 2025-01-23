Наркокурьер из Хабаровска, работавший на приморский картель, сядет в тюрьму

В мае прошлого года хабаровчанин по указанию кураторов из Владивостока привез в краевую столицу значительную партию психотропного вещества «скорость». Часть груза он успел спрятать в тайники. При задержании сотрудники правоохранительных органов обнаружили у него свертки с синтетическими препаратами. Во время обыска на месте его проживания изъяли более 750 граммов N-метилэфедрона, свыше 40 граммов карфентанила, фасовочные материалы, весы и другие приспособления, используемые для незаконной деятельности.