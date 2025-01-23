ДТП во Владивостоке унесло жизнь водителя и превратило авто в груду металла

Смертельное ДТП произошло сегодня ночью во Владивостоке. В районе улицы Снеговая, 22, водитель автомобиля марки Toyota SAI врезался в припаркованный у обочины большегруз.
По предварительной информации, водитель Toyota Sai не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный полуприцеп. По кадрам с места ДТП видно, что скорость у водителя была немаленькой, машина разорвана в клочья.
Водитель автомобиля Sai погиб на месте ДТП. Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, все чаще во Владивостоке происходят случаи гибели людей из-за припаркованных большегрузных автомобилей. Особенно часто это происходит на улице Снеговой. В 2020 году на улице Снеговой, 35, произошло ДТП с участием Land Cruiser. Автомобиль врезался в припаркованный тягач, в результате чего водитель Land Cruiser скончался на месте. В 2021 году на улице Снеговой, 42, произошло ещё одно ДТП. Водитель микроавтобуса Toyota LiteAce погиб после столкновения с припаркованным тягачом. В 2024 году на улице Снеговой, 26, произошло трагическое ДТП с участием мотоцикла и припаркованного прицепа. В результате аварии два человека погибли.