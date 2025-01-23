ДТП во Владивостоке унесло жизнь водителя и превратило авто в груду металла

Напомним, все чаще во Владивостоке происходят случаи гибели людей из-за припаркованных большегрузных автомобилей. Особенно часто это происходит на улице Снеговой. В 2020 году на улице Снеговой, 35, произошло ДТП с участием Land Cruiser. Автомобиль врезался в припаркованный тягач, в результате чего водитель Land Cruiser скончался на месте. В 2021 году на улице Снеговой, 42, произошло ещё одно ДТП. Водитель микроавтобуса Toyota LiteAce погиб после столкновения с припаркованным тягачом. В 2024 году на улице Снеговой, 26, произошло трагическое ДТП с участием мотоцикла и припаркованного прицепа. В результате аварии два человека погибли.