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1800 абонентов остались без электроэнергии в ВКО

Аварийная ситуация возникла в связи с погодными условиями.

Источник: Baigenews

В ВКО около 1800 абонентов осталсь без электроэнергии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

По данным АО «ОЭСК» (бывшее АО «ВК РЭК»), 22 января в Шемонаихинском районе был ветер с порывами до 30 метров в секунду. По этой причине произошло аварийное отключение света.

«Для устранения последствий непогоды сформировано семь аварийно-восстановительных бригад. Выполнение работ осложняется частичным отсутствием дорог и гололёдом», — сообщили в пресс-службе.

По данным АО «ОЭСК», на данный момент электроснабжение восстановлено у большинства потребителей, без электроснабжения остаются около 1800 абонентов. Также аварийные отключения произошли в Глубоковском районе.

ЖКХ