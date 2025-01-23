Пытавшиеся заработать в Европе казахстанцы не могут вернуть свои деньги

«После суда, который нам удалось выиграть в первый раз, данная фирма начала заключать договоры с новыми клиентами. Вот только в новых договорах был пункт, согласно которому любые споры можно будет разрешить только в арбитражном суде. К арбитражному суду доверия нет. В нем больше поддерживают саму фирму, нежели потерпевших. Уже есть такой факт. Поэтому, когда ко мне обратились новые потерпевшие от действий этой же визовой компании, я обратился с коллективным заявлением в полицию по факту мошенничества. У данного визового центра схема такая: клиенты обращаются к ним и вносят либо всю сумму, либо частично. Спустя время, когда они понимают, что никакой визы они уже не увидят, то начинают требовать деньги обратно. Но в этой фирме им отвечают, что вернут только 50 процентов. Якобы компания понесла расходы, пока пыталась оформить трудовую визу, поэтому всю сумму не вернут. И так со всеми. При этом расходы эти никак не подтверждают», — сообщил Аскар Касенов.