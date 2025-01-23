В округе Лос-Анджелес начался новый крупный лесной пожар

Напомним, Калифорнию с 7 января охватили жуткие лесные пожары. В регионе объявлено чрезвычайное положение. В результате тысячи людей остались без жилья, в том числе и жители района Пасифик-Палисейдс, где проживают многие знаменитости. Предварительной причиной пожаров назывался поджог — несколько подозреваемых задержали.