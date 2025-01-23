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В округе Лос-Анджелес начался новый крупный лесной пожар

Новый мощный лесной пожар начался в округе Лос-Анджелес и охватил уже более 20 квадратных километров. Об этом сообщил департамент лесного хозяйства и пожарной охраны штата Калифорния.

Источник: Life.ru

Пожару дали название «Хьюз». Огонь распространяется по трассе Лейк-Хьюз у озера Кастаик. Власти объявили обязательную эвакуацию близлежащих районов. Ситуацию осложняет сильный ветер.

Напомним, Калифорнию с 7 января охватили жуткие лесные пожары. В регионе объявлено чрезвычайное положение. В результате тысячи людей остались без жилья, в том числе и жители района Пасифик-Палисейдс, где проживают многие знаменитости. Предварительной причиной пожаров назывался поджог — несколько подозреваемых задержали.