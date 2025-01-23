В одном из ресторанов Краснодара произошел пожар

Ранее в Богородске, Нижегородская область, произошел взрыв газовоздушной смеси в двухэтажном жилом доме на улице Огарева. В результате взрыва обрушилась стена между квартирами, а на крыше начался пожар. По предварительным данным, никто не пострадал в обоих инцидентах.