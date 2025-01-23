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В одном из ресторанов Краснодара произошел пожар

Пожар удалось локализовать на площади 600 квадратных метров.

Источник: Аргументы и факты

В Краснодаре на улице Зиповской произошло возгорание в ресторане, где загорелась крыша трехэтажного здания. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Пожар удалось локализовать на площади 600 квадратных метров благодаря действиям более 50 сотрудников ведомства и 16 единицам специализированной техники.

Ранее в Богородске, Нижегородская область, произошел взрыв газовоздушной смеси в двухэтажном жилом доме на улице Огарева. В результате взрыва обрушилась стена между квартирами, а на крыше начался пожар. По предварительным данным, никто не пострадал в обоих инцидентах.

Также сообщалось о том, что в Красноярском крае сгорел частный дом. Существовала угроза возгорания соседних хозпостроек, но пожарным МЧС удалось вовремя остановить распространение огня.