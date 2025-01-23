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Сельчане в Алматинской области получают глину вместо питьевой воды

Жители села Кіші Байсерке в Алматинской области пожаловались на плохое качество питьевой воды, сообщает Zakon.kz.

Со своей проблемой они обратились в редакцию Первого канала «Евразия». По словам сельчан, с прошлого года из крана вместе с водой выходил песок, а с января — уже глина.

Летом прошлого года местный водоканал заменил трубы, но осенью снова случилось ЧП. Жители неоднократно обращались к акиму сельского округа, но изменения носили временный характер.

«Из крана бежит коричневая вода, мы ее отстаиваем четыре-пять сантиметров. На дне глина и песок остается, а мы отстоявшуюся воду употребляем в пищу. Мыться мы не можем, стирать что-то светлое тоже невозможно», — поделилась Нуржамал Акимбекова.

В акимате заверили, что произошла техногенная чрезвычайная ситуация. Со слов акима Байсеркинского сельского округа Болата Тогызбаева, на новой скважине, обслуживающей 400 абонентов, обрушились стенки.