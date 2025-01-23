В Омской области нашли 33 поддельные банкноты в 2024 году

Среди поддельных банкнот наибольшее внимание фальшивомонетчиков привлекали купюры номиналом 5000 рублей. В прошлом году их было выявлено всего 8, в то время как годом ранее, в 2023-м, — 16. Также сократилось количество подделок в 1000 рублей: с 19 банкнот в 2023 году до 10 в 2024-м.