В Омской области нашли 33 поддельные банкноты в 2024 году

В 2024 году в Омской области в банках было обнаружено 33 поддельные банкноты, что на 27 купюр меньше, чем в 2023 году. Эта тенденция к снижению числа фальшивок наблюдается уже несколько лет подряд.
Среди поддельных банкнот наибольшее внимание фальшивомонетчиков привлекали купюры номиналом 5000 рублей. В прошлом году их было выявлено всего 8, в то время как годом ранее, в 2023-м, — 16. Также сократилось количество подделок в 1000 рублей: с 19 банкнот в 2023 году до 10 в 2024-м.
Заместитель управляющего отделением Омск Банка России Илья Плиндер отметил, что, хотя количество подделок уменьшается, людям всё равно следует быть осторожными при расчёте наличными. Он рекомендует проверять купюры по нескольким защитным признакам и, в случае сомнений, обращаться в полицию, не пытаясь расплачиваться с подозрительными банкнотами.
Также стоит отметить, что в 2024 году в Омской области не было зафиксировано случаев подделки монет.