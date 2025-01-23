82 пассажира казахстанского автобуса застряли в степи

АСТАНА, 23 янв — Sputnik. Происшествие случилось на трассе «Самара — Шымкент». В ночь с 22 на 23 января в Актюбинской области спасатели эвакуировали пассажиров неисправного автобуса.
По данным пресс-службы МЧС Казахстана автобус направлялся из Шымкента в Российскую Федерацию с гражданами России, Узбекистана и Таджикистана. Обнаружив неисправность автобуса, водитель обратился за помощью к спасателям.
Сотрудники МЧС эвакуировали в пункт обогрева города Иргиз 82 пассажиров, и в их числе — троих несовершеннолетних.
Несколько дней назад похожая ситуация сложилась в Алматинской области.