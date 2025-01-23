Волгоградец получил 4,5 года «строгача» за вежливый разбой

Согласно материалам дела, в момент совершения разбоя мужчина был пьян. Он увидел на земле нож и принял спонтанное решение ограбить кого-нибудь. Рядом находился магазин, куда волгорадец и направился. Он напал на женщину-продавца, когда она осталась одна. Схватил ее за волосы и потребовал деньги. Испуганный продавец все ему отдала.