В омском суде рассмотрят дело о жестоком убийстве таксистки

Во время проведения следственных действий выяснилось, что вечером 30 июня 2024 года в доме у потерпевшей на ул. Молодежная в г. Омске во время ссоры находившийся в наркотическом опьянении обвиняемый задушил 39-летнюю женщину, после чего похитил золотые украшения на сумму 54 тысячи рублей, положил тело потерпевшей в багажник ее автомобиля и выехал в Муромцевский район, где раньше проживал и знал безлюдные места. В лесу он спрятал тело, закидав ветвями. После задержания, во время проведения проверки показаний на месте обвиняемый подробно рассказал об обстоятельствах и причинах убийства и показал место, где спрятал тело убитой женщины, а также пояснил, что из Муромцевского района он на угнанном автомобиле уехал к знакомым в Горьковский район, где употреблял наркотические средства, собираясь вернуться в город, он по дороге в Омске не справился с управлением и съехал в кювет. С места ДТП скрылся, уехав на попутных машинах.