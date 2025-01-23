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42 человека эвакуировали на пожаре в Усолье-Сибирском, пострадал ребенок

Огонь появилась из-за поджога старого дивана.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области произошел серьезный пожар у многоэтажке. В Усолье-Сибирском на третьем этаже жилого дома загорелся диван. Дым быстро затянул лестничные пролеты из-за чего люди не могли покинуть жилье самостоятельно. Как сообщили в ГУ МЧС региона, 31 человек эвакуировали с помощью спасустройств, еще 11 спасли благодаря спецтехнике.

— К врачам обратилась мама двухлетнего мальчика. После обследования ребенка госпитализировали с диагнозом легкое отравление угарным газом, — поделились в ведомстве.

18 пожарных потушили разбушевавшееся пламя с привлечением пяти машин спецтехники.

Целый дом едва не сгорел из-за поджога дивана. ГУ МЧС по Иркутской области.

Дознаватели уже осмотрели место появления огня и пришли к выводу, что это был поджог.