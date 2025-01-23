«Околдованные» кредитами: жители Актобе обвинили целительницу в мошенничестве

Более 60 человек заявили, что стали жертвами манипуляций известной в городе народной целительницы. По словам горожан, они обращались к ней за помощью: снять сглаз, избавиться от порчи или вылечить различные недуги. Полностью доверяя ей, люди не заметили, как оказались под ее влиянием. Теперь они утверждают, что действия женщины привели их к многомиллионным долгам.
«Говорит: “Дочка заболела сильно. Хотела ее в Турцию повезти. Ты мне помоги”. Расплакалась. Куранды устады. Сказала, что через 2−3 месяца закроет этот кредит. Ну, я решила ей помочь. Первое время она оплачивала. Но потом сказала: “Нет денег”. С декабря месяца не оплачивает. Родители у нее порядочные люди. Сама такая… Я ее давно знаю. Я не думала, что она меня обманет», — рассказала потерпевшая Галина Маманбаева.
Таким же образом помочь женщине согласились больше 60 актюбинцев. Кто-то взял в долг у банка 500 тысяч, а кто-то — сразу 18 миллионов. Люди утверждают, что целительница будто их одурманила. Чары рассеялись, лишь когда оформленные на других кредиты лекарь вдруг перестала оплачивать. Теперь все себя называют жертвами мошенницы и пишут заявления в полицию.
«Имеется у нас 16 уголовных дел по заявлениям 16 граждан. Но сегодня нам стало известно — их много. В настоящее время отбирается от этих указанных граждан заявление. С их участием будут проведены следственные действия. Они будут признаны в качестве потерпевших. Устанавливается сумма причиненного ущерба», — сообщил начальник управления полиции Актобе Асет Калиев.
Женщина задержана. В отношении нее заведено дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере неоднократно».