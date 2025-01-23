«Околдованные» кредитами: жители Актобе обвинили целительницу в мошенничестве

«Говорит: “Дочка заболела сильно. Хотела ее в Турцию повезти. Ты мне помоги”. Расплакалась. Куранды устады. Сказала, что через 2−3 месяца закроет этот кредит. Ну, я решила ей помочь. Первое время она оплачивала. Но потом сказала: “Нет денег”. С декабря месяца не оплачивает. Родители у нее порядочные люди. Сама такая… Я ее давно знаю. Я не думала, что она меня обманет», — рассказала потерпевшая Галина Маманбаева.