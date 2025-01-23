Жительница Башкирии попыталась купить диплом за 60 тысяч рублей.

Женщина очень хотела купить диплом о среднем профессиональном образовании без фактического прохождения обучения и сдачи государственной итоговой аттестации за 60 тысяч рублей. В этом ей решил помочь житель Зианчуринского района, который передал нужную сумму директору колледжа. Но стражи порядка раскрыли эту незаконную сделку. В итоге все ее участники оказались на скамье подсудимых.