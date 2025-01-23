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Жительница Башкирии попыталась купить диплом за 60 тысяч рублей

Жительница Башкирии попыталась купить диплом за 60 тысяч рублей.

Женщина очень хотела купить диплом о среднем профессиональном образовании без фактического прохождения обучения и сдачи государственной итоговой аттестации за 60 тысяч рублей. В этом ей решил помочь житель Зианчуринского района, который передал нужную сумму директору колледжа. Но стражи порядка раскрыли эту незаконную сделку. В итоге все ее участники оказались на скамье подсудимых.

Суд уже признал виновным посредника во взяточничестве. Мужчина признал свою вину. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Приговор пока не вступил в законную силу.

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в отношении взяткодателя и взяткополучателя материалы дела выделены в отдельное производство.