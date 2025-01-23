В Нефтекамске в ходе пожара удалось спасти восемь человек

Вчера поздно вечером, 22 января, в башкирском городе Нефтекамск произошел пожар. Об этом рассказала пресс-служба МЧС республики.
Инцидент случился в комнате на втором этаже многоквартирного жилого дома коридорного типа на улице Техснабовская. Прибыв на место ЧП, огнеборцы МЧС сразу приступили к спасению жильцов.
Из опасной зоны по лестничным маршам спасли восемь человек. В течении 20 минут горение получилось ликвидировать, никто не пострадал. К тушению привлекали девять человек и четыре единицы техники.
На месте пожара в настоящее время работает дознаватель МЧС. Одной из возможных причин пожара могло стать нарушение при эксплуатации электрического оборудования.
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