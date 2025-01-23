Мошенники маскируются под маркетплейс Temu и обманывают узбекистанцев

Неизвестные лица, представляясь сотрудниками службы поддержки платформы, звонят гражданам и сообщают, что их номер телефона выиграл бесплатный смартфон.
Для получения «приза» через курьерскую службу мошенники требуют предоставить паспортные данные или, в случае отказа, просят назвать хотя бы последние четыре цифры ПИНФЛ «для проверки».
Однако после этого жертвы начинают получать SMS-уведомления о том, что на их имя была подана заявка на выпуск банковской карты, которая привязывается к их номеру телефона. Таким образом, злоумышленники пытаются получить персональные данные и оформить кредиты на доверчивых граждан.
Как действуют мошенники?
Эксперты предупреждают, что лучшая защита от мошенников — не вступать в разговоры и немедленно завершать звонок.
«Были случаи, когда злоумышленники просили назвать ФИО и согласиться с условиями. Впоследствии они использовали аудиозапись согласия для оформления кредита», — предупреждают специалисты.
Стоит отметить, что мошенники научились говорить на узбекском языке, поэтому переключение на родной язык уже не является гарантией безопасности.
ТОП-3 популярных схем мошенничества в Узбекистане
«Звонок из ГУВД».
Вам сообщают, что на ваше имя кто-то оформил кредит, и просят подтвердить, что вы ничего не брали, отправив документы или SMS-код.
«Звонок от оператора связи».
Мошенники утверждают, что срок действия вашей SIM-карты заканчивается, и предлагают продлить её, отправив свои данные или SMS-код.
Звонок из банка.
Вам сообщают, что на ваше имя открыта пластиковая карта или кредит, и для блокировки необходимо предоставить документы или сообщить SMS-код.
Как защититься от мошенников?
Никогда не передавайте свои личные данные (ПИНФЛ, паспортные данные, коды из SMS).
Не доверяйте звонкам из неизвестных номеров, даже если они представляются официальными службами.
Всегда проверяйте информацию через официальные контакты банков и операторов связи.
В случае подозрительных звонков обращайтесь в правоохранительные органы.