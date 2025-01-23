Мошенники маскируются под маркетплейс Temu и обманывают узбекистанцев

Однако после этого жертвы начинают получать SMS-уведомления о том, что на их имя была подана заявка на выпуск банковской карты, которая привязывается к их номеру телефона. Таким образом, злоумышленники пытаются получить персональные данные и оформить кредиты на доверчивых граждан.