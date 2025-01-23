13 пожаров произошло за сутки в Свердловской области

За минувшие сутки свердловские спасатели ликвидировали 13 пожаров, 61% из которых произошли в жилом секторе. Пострадавших в результате пожаров нет, сообщили в региональном МЧС.
Так, накануне в селе Покровское на улице Садовая на площади 100 квадратных метров горело неэксплуатируемое строение. С огнем больше часа боролись 15 специалистов и 4 единицы спетехники.
В Североуральске на улице Хохрякова на площади 100 «квадратов» горел частный жилой дом. На тушение ушло меньше получаса. На место выезжали 12 спасателей и две спецмашины.
В Екатеринбурге на улице Громова на площади 90 квадратных метров горел мусор в неэксплуатируемом здании. Тушили возгорание 10 спасателей и 2 единицы техники.
На улице Посадская в Екатеринбурге потушили пожар на 15 «квадратах» в здании кафе. Огонь ликвидировали за 20 минут.