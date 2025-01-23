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На юге Омской области сгорела дотла припаркованная у дороги легковушка

Причину возгорания автомобиля выясняют сотрудники МЧС.

Источник: Комсомольская правда

Ранним утром, 23 января, в Павлоградском районе загорелся припаркованный у дороги автомобиль. С огнем боролись шесть спасателей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

Автомобиль загорелся примерно около 06:00 часов. Пламя охватило машину на площади 5 кв.м. В тушении были были задействованы шесть сотрудников МЧС и две пожарных машины. Спасатели смогли ликвидировать открытое горение в 06:19. Никто не пострадал.

По предварительным данным, легковушка серьезно пострадала и не подлежит восстановлению. Что стало причиной воспламенения авто, выяснят дознаватели МЧС.

Ранее мы сообщали, что на отдаленной окраине Омска сгорела «буханка». Пламя полностью уничтожило машину.