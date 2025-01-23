На юге Омской области сгорела дотла припаркованная у дороги легковушка

Автомобиль загорелся примерно около 06:00 часов. Пламя охватило машину на площади 5 кв.м. В тушении были были задействованы шесть сотрудников МЧС и две пожарных машины. Спасатели смогли ликвидировать открытое горение в 06:19. Никто не пострадал.