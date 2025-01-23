В Челябинской области поймали бандитов, совершивших 677 преступлений

В Челябинской области сотрудники правоохранительных органов поймали за год 254 лидеров и активных участников организационных групп.
На счету бандитов было 677 тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом рассказали на расширенном заседании коллегии регионального ГУ МВД.
Полицейским также удалось закрыть за 2024 год 15 нарколабораторий. Изъяли 640 килограммов наркотиков.
Напомним, в суд передали дела 34 участников наркобанды. Преступники проходили специальное многоэтапное обучение, хитро прятали незаконный товар, а еще получали премии от главаря.