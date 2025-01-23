Жителя Иркутска заключили под стражу за участие в экстремистской организации

Житель Иркутска по решению суда был заключен под стражу по обвинению в участии в экстремистской деятельности. Как сообщили в СУ СКР Иркутской области, по версии следствия в период с августа 2020 по январь 2025 мужчина имел связи с криминальным обществом и был активным участником запрещенной организации.