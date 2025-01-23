Жителя Иркутска заключили под стражу за участие в экстремистской организации

Житель Иркутска по решению суда был заключен под стражу по обвинению в участии в экстремистской деятельности. Как сообщили в СУ СКР Иркутской области, по версии следствия в период с августа 2020 по январь 2025 мужчина имел связи с криминальным обществом и был активным участником запрещенной организации.
— Фигурант пропагандировал агрессию в отношении представителей власти и правоохранительных органов, проводил среди лиц, склонных к совершению преступлений, личные беседы, в ходе которых разъяснял и оправдывал криминальную идеологию экстремистской организации и присущие ей понятия, — пояснили следователи.
Сейчас идут следственные действия, а в квартире мужчины прошел обыск.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 42 человека спасли на пожаре в Усолье-Сибирском. Ребенку потребовалось помощь медиков, после отравления угарным газом.