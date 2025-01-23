В Алматы задержали блогеров за вымогательство

«Кроме того, они пытались склонить потерпевшего к отказу от претензий на сумму 20 миллионов тенге, которую предприниматель обязан был выплатить по решению суда. Злоумышленники задержаны при получении 10 миллионов тенге. В соответствии со ст. 128 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан они водворены в изолятор временного содержания», — сообщили в полиции 23 января.