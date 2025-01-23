Объявления с опасными QR-кодами: полиция прокомментировала рассылку

«Тем не менее сообщаем, что в целом подобный механизм может использоваться злоумышленниками при интернет-мошенничествах, основанный на QR-кодах для обмана пользователей. Аферисты создают вредоносные QR-коды, которые могут привести на фальшивые сайты, заразить устройство или похитить деньги», — сообщили в ДП СКО.