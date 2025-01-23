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Бастрыкину доложат по делу о нападении на незрячую девушку в Анапе

Бастрыкину доложат по делу о нападении на незрячую девушку в Анапе, сообщает Информационный центр СК России.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что 21 января на улице женщина вступила в конфликт с незрячей девушкой, которую сопровождала собака-поводырь.

Прохожая оскорбила ее, после чего начала размахивать руками, настаивая убрать телефон.

После произошедшего возбудили уголовное дело о хулиганстве. Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.

Ранее мы сообщали, что за незрячую девушку вступились очевидцы и оказали ей помощь.

СК