Бастрыкину доложат по делу о нападении на незрячую девушку в Анапе

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что 21 января на улице женщина вступила в конфликт с незрячей девушкой, которую сопровождала собака-поводырь.
Прохожая оскорбила ее, после чего начала размахивать руками, настаивая убрать телефон.
После произошедшего возбудили уголовное дело о хулиганстве. Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.
Ранее мы сообщали, что за незрячую девушку вступились очевидцы и оказали ей помощь.