В Иркутске задержали пропагандиста криминальной идеологии

Отдел по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД по Иркутской области совместно с сотрудниками региональных ГУФСИН и Росгвардии задержали распространителя криминальной идеологии в Иркутске. Как сообщили в пресс-службе МВД, ранее судимый 40-летний иркутянин с 2020 года распространял запрещённую в России экстремистскую идеологию среди лиц, склонных к совершению преступлений, в Ленинском районе города. Кроме того, задержанный выполнял организационно-распорядительные функции, контролировал поступление денежных средств в «воровской общак» и распределял положение в преступной иерархии.